İsrail Gazze'de Hamas'a ait bir hedefi vurdu

GAZZE (AA) - İsrail'in, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait "askeri bir mevziye" hava saldırısı düzenledi.
İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait mevziyi vurdu.
Sağlık kaynakları, İsrail'in saldırısı neticesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını aktardı.
İsrail ordusundan saldırıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
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