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İsrail, Gazze'de Kassam Tugaylarına ait mevziyi bombaladı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 03:21 | Son Güncelleme

- Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir mevziyi bombaladı.

Emniyet kaynakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Kassam Tugaylarına ait askeri mevzinin bombalanması nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmadığını belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'den İsrail'e atılan rokete karşılık savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde iki askeri mevziden oluşan Hamas'a ait bir noktayı hedef aldığı" kaydedildi.

Açıklamada ordunun, Gazze'den başlatılan tüm şiddet olaylarından Hamas'ı sorumlu tuttuğu belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'den İsrail topraklarına roket atıldığını iddia etmişti.

Roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan henüz üstlenen olmadı.

(AA)

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