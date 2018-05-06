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İsrail Gazze'deki patlamayla ilgisinin olmadığını duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 01:40 | Son Güncelleme

İsrail Gazze'deki patlamayla ilgisinin olmadığını duyurdu

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, Gazze'de meydana gelen ve 6 Filistinlinin ölümüne neden olan patlamayla bir ilgisinin olmadığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun, bu olayda hiçbir rolü yoktur." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde meydana gelen patlamada 6 Filistinlinin şehit edildiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da 6 kişinin ölümüne neden olan patlamanın arkasında İsrail'in olduğunu iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil patlama

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