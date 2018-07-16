İsrail, Gazze'nin tek ticari sınır kapısını tamamen kapatıyor

KUDÜS (AA) - İsrail'in Gazze Şeridi'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'i (Kerem Şalom) yarından itibaren tamamen kapatacağı bildirildi.

Filistin yönetimine bağlı Gazze Ürün Girişi Kurulu Başkanı Raid Futuh AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail makamları, yarından itibaren sınır kapısının ikinci bir emre kadar tamamen kapatılacağı konusunda bizi bilgilendirdi." dedi.

Futuh, Gazze’nin güneyindeki sınır kapısından sadece ilaç girişine izin vereceğini kaydetti.

Öte yandan İsrail’in Yediot Ahronot gazetesi de, İsrail’in tıbbi malzemenin girişi hariç Kerm Ebu Salim’i yarından itibaren tüm ticari giriş ve çıkışlara kapatacağını belirtti.

Gazetenin haberinde, İsrail bu kararı Gazze’den roket ve yanıcı balonların atılmasını gerekçe gösterildiği ifade edildi.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3'ünü 2007'de Gazze ablukasına başladığında kapattı. İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.