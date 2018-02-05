KUDÜS (AA) - İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, bu yıl Gazze ile "şiddetli" çatışmaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İsrail basınında yer alan habere göre, Eizenkot, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, özellikle elektrik, su ve gıda maddelerinde yaşanan kriz nedeniyle Gazze ile çatışmaya girilebileceğini söyledi.

İsrail emniyet teşkilatı da geçen hafta, Gazze'deki duruma bir çözüm bulunmadığı takdirde askeri çatışmanın kaçınılmaz olduğu uyarısında bulunmuştu.

Filistin'de 2006 yılında yapılan seçimleri Hamas Hareketi'nin kazanmasının ardından İsrail, Gazze'ye ağır bir ambargo süreci başlatmıştı.