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İsrail, göstericilere ateş açma politikasını açıklamayı reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

İsrail, göstericilere ateş açma politikasını açıklamayı reddetti

KUDÜS (AA) - İsrail'in Gazze'de Filistinli göstericilere yönelik gerçek mermiyle ateş açma politikasını açıklamayı reddettiği bildirildi.

İsrailli Haaretz gazetesinin haberine göre, Filistin ve İsrailli insan hakları kuruluşları, "Gazze sınırındaki tel örgülerin bulunduğu bölgede gerçek mermiyle ateş açılması talimatlarının gizliliğine" ilişkin İsrail Yüksek Askeri Mahkemesine dilekçe sundu.

İsrail tarafı ise bu talimatları ancak kapalı bir oturumda ve sadece devlet temsilcisinin huzurunda açıklamaya hazır olduğunu kaydetti.

İsrail ve Filistinli dört insan hakları kuruluşu, İsrail'in, askerlerin hayatını tehdit etmiyorsa Gazze sınırındaki Filistinli göstericilere gerçek mermi kullanmasını engellemesi talebiyle İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuştu. İnsan hakları kuruluşları ayrıca mahkemeden, İsrail'in göstericilere yönelik açtığı ateşin yasa dışı olduğuna ilişkin bir hüküm vermesi için çalışıyor.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteci ve 18 yaş altındakilerin bulunduğu 49 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, 6 binden fazla Filistinli de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Göstericilere ateş açılması israil

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