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"İsrail, göstericilere müdahaleye devam edecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 03:10 | Son Güncelleme

İsrailli üst düzey subaylar, Gazze sınırındaki göstericilere yönelik müdahalelere devam edileceğini belirtti

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun, Gazze sınırında yaşanan ve 17 Filistinlinin şehit olmasına neden olan olaylarla ilgili aldığı eleştirilere ve kınamalara rağmen, göstericilere yönelik müdahalelerine devam edeceği belirtildi.

Haaretz gazetesinin üst düzey subaylara dayandırılan haberinde, "Cuma günü olduğu gibi Gazze'deki göstericilere karşı müdahalelerimize devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Gazeteye konuşan askeri yetkililer, sınır şeridi boyunca keskin nişancı konuşlandırılmaya devam edileceğini ve görevlerinde değişiklik yapılmayacağını vurguladı.

Askerlerin birincil görevinin, göstericilerin sınır şeridindeki tellere yaklaşmasını engellemek olduğunu kaydeden subaylar, "ordu için tehlike oluşturmayan sivillerin öldürüldüğü" yönündeki suçlamalarla ilgili soruşturma başlatılacağını dile getirdi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, barış yanlısı eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin, ilk günden beri eylemlere yönelik müdahaleleri sırasında 17 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

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