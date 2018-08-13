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İsrail güçleri geçen ay 520 Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

İsrail güçleri geçen ay 520 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, geçen ay işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aralarında kadın ve çocukların da olduğu 520 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, 69'u çocuk, 9'u kadın, 5'i de gazeteci olmak üzere toplam 520 Filistinlinin temmuz ayında İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, gözaltılardan 122'si Doğu Kudüs, Ramallah ve El-Bire'de, 75'i El Halil'de, geri kalanı ise Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gerçekleşti.

İsrail makamları gözaltına alınan 36 kişi hakkında "idari tutukluluk" kararı verdi.

Açıklamada ayrıca, İsrail hapishanelerinde 50'si kadın, 300'e yakını çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinlinin bulunduğu ifade edildi.

İsrail yönetimi, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin gözaltı israil

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