İsrail güçleri ikisi kadın 28 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Yasama Konseyi milletvekili Muhammed Mahir Bedir'in eşinin aralarında bulunduğu ikisi kadın 28 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde evlere düzenlediği baskınlarda "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla ikisi kadın 28 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.
Görgü şahitlerinin aktardığına göre, gözaltına alınanlar arasında Filistin Yasama Konseyi milletvekili Muhammed Mahir Bedir'in eşi Saide Bedir de bulunuyor.
Bedir'in İsrail güçleri tarafından El Halil kentinde gözaltına alındığı ifade edilirken, gözaltına alınan Filistinliler arasında iki eski tutuklunun da bulunduğu kaydedildi.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 50'si kadın, 300'e yakını çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.
Rahip Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi! Avukatı başvurdu
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi
Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız
Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı
İran yeni nesil 'Fateh Mobin' kısa menzilli balistik füzesini tanıttı
Ali Türkşen'den Hayati Arkaz'a tepki: Kabullenemiyorum!
Bir anne bunu nasıl yapar!
Yine sınır tanımadı! Ünlü oyuncu sahile elbiseyle inince...
Ünlü model şaşkına çevirdi! Muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark edince...
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum