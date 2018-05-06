İsrail güçleri Mescid-i Aksa ve camileri 128 kez taciz etti

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin nisan ayı boyunca başta Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim olmak üzere Filistin’deki cami, türbe ve dini makamlara 128 saldırı ve baskın gerçekleştirdiğini bildirdi.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi bayramları gerekçe gösterilerek İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilerin nisan ayında arttığını belirtti.

Şeyh Edis, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’yı kuşatmaya ve ibadete gelen Müslümanlara baskı uygulamaya devam ettiğini vurgulayarak, Yahudi yerleşimcilerin de Mescid-i Aksa’ya 33 kez baskın düzenlediğine dikkati çekti.

İsrail hükümetinin Doğu Kudüs’ü işgal ettiği 1967’den bu yana ilk defa Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilere Harem-i Şerif’in içinde “Yaşasın İsrail halkı” şeklinde slogan atmalarına izin verdiği belirten Şeyh Edis, İsrail polisinin kutsal mabedin çevresinde bulunan birçok görevliyi gözaltına aldığını ve bazılarına uzaklaştırma cezası verdiğini kaydetti.