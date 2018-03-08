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İsrail güçlerinin Filistin üniversitesi baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 04:31 | Son Güncelleme

Birzeit Üniversitesi Rektörü Ebu Hacle: - "Üniversiteye düzenlenen baskın, eğitime yönelik görülmemiş bir tehlikedir. Evlatlarımız şu an çok büyük bir tehlike içindedir. Bu olay onların korku içinde yaşamasına neden olacak" - Filistin Halk Kurtuluş Cephesi: - "İsrail güçlerinin, Birzeit Üniversitesinin kampüsüne baskın düzenleyerek Ömer Kisvani'yi gözaltına alması siyonist suç ve korsanlıktır"

Kudüs'ün kuzeyindeki Birzeit Üniversitesi Rektörü Abdullatif Ebu Hacle, İsrail güçlerinin üniversitenin kampüsüne baskın düzenlemesinin, öğrencilere yönelik ciddi bir tehdit olduğunu belirtti.

Ebu Hacle yaptığı açıklamada, yaşananların uluslararası örfün açıkça çiğnenmesi anlamına geldiğini ve İsrail'in kırmızı çizgileri olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Rektör Ebu Hacle, "Üniversiteye düzenlenen baskın, eğitime yönelik görülmemiş bir tehlikedir. Evlatlarımız şu an çok büyük bir tehlike içindedir. Bu olay onların korku içinde yaşamasına neden olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de İsrail güçlerinin kampüse baskın düzenleyip bir öğrenciyi gözaltına almasını "siyonist suç ve korsanlık" olarak nitelendirdi.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin, Birzeit Üniversitesinin kampüsüne baskın düzenleyerek Ömer Kisvani'yi gözaltına alması siyonist suç ve korsanlıktır. Bu suç, Filistin yönetimi ile onun emniyet teşkilatının vatandaşları korumaktan ve İsrail'in mükerrer saldırılarına karşı koymaktan aciz olduğunu göstermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Görgü tanıkları dün, İsrail polislerinin Filistin plakalı sivil bir araçla Ramallah kenti yakınındaki Birzeit Üniversitesinin ana kampüsüne girdiğini ve Öğrenci Konseyi Başkanı ile öğrencilerin kurduğu İslami Blok'un en önemli aktivistlerinden Ömer Kisvani'yi gözaltına aldığını duyurmuştu.

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Birzeit İsrail güçleri

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