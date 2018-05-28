İsrail hapishanede şehit olan Filistinlinin cenazesini teslim etmiyor

KUDÜS (AA) - İsrail makamlarının hapishanede şehit olan Filistinli Aziz Aviysat'ın naaşını ailesine teslim etmeyeceği bildirildi.
İsrail Kanal 2 televizyonunda yayınlanan habere göre, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan geçen hafta İsrail hapishanesinde şehit olan Aziz Aviysat'ın (53) cenazesini ailesine teslim etmeme kararı aldı.
Haberde, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet (Şabak), Hapishaneler İdaresi ve polisin, bakanın bu kararına karşı olduğu belirtildi.
Kararın özellikle ramazan ayında Filistinlilerin öfkesini artıracağına dikkat çekilen haberde, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrail askerlerine ait cenazelerin teslim alınması konusunu da zora sokacağı vurgulandı.
İsrailli Bakan Erdan ise cenazenin teslim edilmemesinin, Kudüs'te herhangi bir çatışmaya neden olmayacağını savunurken, bu uygulamanın asıl hedefinin de "Hamas'a baskı yapmak" olduğunu vurguluyor.
Öte yandan konunun çözümü için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son kararı vereceği belirtiliyor.
Filistin Esirler Cemiyeti tarafından 20 Mayıs Pazar günü yapılan yazılı açıklamada, Er-Remle Hapishanesi hastanesinde tedavisi sırasında kalbine kan pıhtısı atan Filistinli tutuklu Aziz Aviysat'ın, Assaf Harofeh Hastanesine nakledilmesinin ardından şehit olduğu ifade edilmişti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları 2016 yılında yaptığı açıklamada ellerinde, 4 İsrail askerinin bulunduğunu duyurmuştu. Söz konusu açıklamada, askerlerin kimlikleri ya da sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmemişti.
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