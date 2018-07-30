"İsrail hapishanelerinde 291 çocuk tutuklu var"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, İsrail hapishanelerinde 291 tutuklu çocuğun bulunduğunu belirtti.

Aşravi, "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin serbest bırakılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hapishanelerinde halen 291'i çocuk yaklaşık 5 bin 900 Filistinli tutuklu bulunuyor." ifadesini kullandı.

İsrail hapishanelerindeki tüm tutukluların serbest bırakılmasını isteyen Aşravi, İsrail'in, Filistinli tutukluların haklarını ihlal etmeye devam ettiğini, uluslararası toplumun da bu tür yasa dışı ve insanlık dışı muamelelere göz yumduğunu vurguladı.

Aşravi, Temimi ve annesinin İsrail işgal güçleri tarafından haksız şekilde gözaltına alındığını ve bu gözaltının nedeninin politik olduğunu aktardı.

Temimi ile Filistinli tutukluların başına gelenlerin işgal güçlerinin korkak tabiatını yansıttığını belirten Aşravi, Temimi ailesinin, direniş, onur ve gururun simgesi haline geldiğini kaydetti.

- Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi ve annesi dün serbest bırakılmıştı.