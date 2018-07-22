İsrail hapishanelerindeki Filistinli 6 tutuklu açlık grevinde

İsrail hapishanelerindeki Filistinli 6 tutuklunun "İsrail'in idari tutukluluk" uygulamasını protesto için başlattıkları açlık grevine devam ettiği belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli Hasan Şevke'nin 50 gündür, İslam Cevariş, Mahmud Iyad ve İsa Avd'ın ise 18 gündür açlık grevinde olduğu aktarıldı.

Açlık grevindeki söz konusu tutuklulara geçen perşembe günü Enes Şedid ve Ömer Ebu Şuheydem'in de katıldığı kaydedilen açıklamada, açlık grevi yapan tutukluların baş, mide ve eklemlerde ağrı, denge kaybı gibi sıkıntılar çektiği ifade edildi.

Heyetin avukatı Luey Akke de İsrail Hapishaneler İdaresi'nin tutuklulara açlık grevini bırakmaları için baskı yaptığını belirtti.

İsrail yönetimi, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistinli tutuklular, İsrail'in bu tür hukuksuz uygulamalarını zaman zaman açlık grevi başlatarak protesto ediyor.

Filistin Esir İşleri Heyeti'nin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 500'ü "idari tutuklu", 350'si çocuk, 63'ü kadın olmak üzere 6 bin 500 kadar Filistinli bulunuyor.

