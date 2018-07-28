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İsrail hapishanesindeki Filistinli mahkumun sağlık durumu kötüleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 22:42 | Son Güncelleme

İsrail hapishanesindeki Filistinli mahkumun sağlık durumu kötüleşti

İsrail hapishanesindeki Filistinli mahkumun, sağlık durumunun kötüleşmesi neticesinde hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Nefha Cezaevi'nde kalan Filistinli mahkum Velid el-Mesalime'nin (43) sağlık durumunun kötüleşmesi neticesinde İsrail Hapishaneler İdaresi tarafından Soroka Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.

Son saatlerde Mesalime'de yüksek ateş ve boğaz iltihabı şikayeti görüldüğü ifade edilen açıklamada, mahkumun şu anki sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Açıklamada İsrail hapishanelerinde bin 500'den fazla Filistinli tutuklunun, zor şartlar ve tıbbi ihmal altında çeşitli hastalıklarla boğuştuğu aktarıldı.

Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt Ava beldesinden Mesalime, "İsraillilerin ölmesine neden olan eylemler düzenlediği" suçlamasıyla 2002 yılında ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti, daha önceki açıklamalarında İsrail hapishanelerinde işkence ya da hastalık gibi çeşitli sebeplerle 200'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Filistin Esir İşleri Heyeti'nin verilerine göre İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk ve 63'ü kadın toplam 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil

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