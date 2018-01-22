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İsrail hapishanesindeki tutuklu Filistinlinin hayatını kaybetmesi

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 23:51 | Son Güncelleme 5 saat önce

İsrail'in, "tıbbi ihmal" nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesini teslim ettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail makamları, 21 yıldır tutuklu bulunan ve önceki gün hayatını kaybeden 57 yaşındakiHüseyin Atallah'ın cenazesini Kalkilya kentindeki kontrol noktasında Filistin Kızılayına teslim etti.

Kızılayın cenazeyi ailesine teslim edeceği ve yarın defin işlemlerinin yapılacağı aktarıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden önceki gün yapılan yazılı açıklamada, 32 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve 21 yıldır tutuklu bulunan 57 yaşındaki Filistinli Hüseyin Atallah'ın 4 ay önce akciğer, omurga, karaciğer, pankreas ve beyin kanseri olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, "İsrail mahkemesi, Uluslararası Kızılhaç Örgütünün bu yöndeki raporlarına rağmen Atallah'ın serbest bırakılmasına ve tedavi görmesine izin vermeyerek hayatını kaybetmesine sebep oldu." ifadelerine yer verilmişti.

Atallah'ın durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı İsrail'in Beer Yakov beldesindeki Assaf Harofeh Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Atallah'ın sağlık durumunun kötüleşmesinin asıl sorumluları, işgalci İsrail makamları ve İsrail Cezaevleri İdaresidir. Bu makamlar, mahkumiyetinin büyük bir kısmını tamamlamış olan Atallah'ın Filistin hastanelerinde tedavi görmesini reddetmiş, hayatının son demlerini ailesiyle geçirmesine izin vermemiştir."

(AA)

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