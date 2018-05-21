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İsrail hapishanesindeki tutuklu Filistinlinin ölmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 14:10 | Son Güncelleme

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Aviysat'ın ölümünü "cinayet" olarak nitelendirdi

Filistin, İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Aziz Aviysat'ın (53) ölümünü "cinayet" olarak nitelendirdi ve sorumluların yargı önüne çıkarılması için uluslararası taraflar ile mahkemeler nezdinde konunun takipçisi olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Aviysat'ın ölümünü "cinayet" olarak nitelendirdi ve İsrail'i kınadı.

Avisat'ın ölümünden sorumlu olanların yargı önüne çıkarılması için konunun uluslararası taraflar ve mahkemeler nezdinde takip edileceği kaydedilen açıklamada, olayın tüm sorumlusunun İsrail olduğu vurgulandı.

İsrail tarafından 2014 yılında tutuklanarak 30 yıl hapse mahkum edilen Aziz Aviysat, dün Remle Hapishanesi Hastanesinde kalp rahatsızlığı geçirmesinin ardından başka bir hastaneye nakledilmiş ve burada hayatını kaybetmişti.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor. Bunlardan bin 500'ünün sağlık sorunları olduğu ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aviysat Filistin Hapishane israil

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