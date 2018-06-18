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İsrail heyeti Bahreyn'deki UNESCO toplantısına katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 15:49 | Son Güncelleme

İsrail'le doğrudan diplomatik ilişkileri olmayan Bahreyn, resmi olarak ilk kez İsrailli bir heyeti ağırlayacak

MANAMA (AA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek Dünya Miras Komitesi toplantısına İsrail heyeti de katılacak.

Bahreyn Kültür ve Tarihi Eserler Kurumu Dünya Miras Danışmanı Munir Boşnaki, Bahreyn merkezli Ahbar el-Halic gazetesine yaptığı açıklamada, Manama'da 24 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısına İsrail'den bir heyetin de katılacağını belirtti.

Boşnaki, söz konusu uluslararası toplantının UNESCO tarafından düzenlendiğini ve Bahreyn'in toplantıya sadece ev sahipliği yaptığını söyledi.

BM bünyesindeki herhangi bir ülkenin toplantıya katılma hakkı bulunduğunu ifade eden Boşnaki, öte yandan Filistin'den de bir heyetin toplantıda yer alacağını kaydetti.

Bahreyn Kültür ve Eski Eserler Kurumu'nun internet sitesinde ise toplantının Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin himayesinde gerçekleşeceği belirtildi.
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- Bahreyn resmi olarak ilk kez İsrailli bir heyeti ağırlayacak

Bahreyn ile İsrail arasında doğrudan diplomatik ilişkiler bulunmuyor. Bahreyn Krallığı, resmi olarak ilk kez İsrailli bir heyeti ağırlayacağını duyurdu.

Her ne kadar iki ülke arasında diplomatik ilişkiler olmasa da son dönemde iki taraftan da yakınlaştırıcı açıklamalar geliyor.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife, Twitter hesabından daha önce yaptığı açıklamada, "İran bölgedeki mevcut durumu ihlal etmeyi, gücü ve füzeleriyle ülkelere müdahaleyi sürdürdüğü müddetçe, İsrail'in de aralarında bulunduğu bölge devletlerinin, tehlike kaynaklarını yok ederek kendilerini savunma hakkı bulunmaktadır." ifadelerine yer vermişti.

Geçen yıl ekim ayında da ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma planına karşı tepkiler sürerken Bahreyn'den İsrail'e resmi heyetin geldiği ve ülkede çeşitli ziyaretlerde bulunduğu iddia edilmişti.

İsrail'in Kanal2 televizyonu, aralarında din adamlarının da olduğu heyetin, Bahreyn Kralı Al Halife'nin talimatıyla İsrailli yetkililerle görüşmek üzere Tel-Aviv'e geldiğini aktarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Dünya Miras Komitesi israil UNESCO

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