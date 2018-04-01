KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Avigdor Liberman, işgal altındaki Batı Şeria'da ve abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahale ederek 15 Filistinliyi şehit eden ve yüzlercesini yaralayan İsrail askerlerini savundu.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Başbakan Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Devletin sınırlarını koruyan ve İsrail vatandaşlarına Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) sakin bir şekilde kutlama fırsatı veren askerlere saygılarla." ifadesi kullanıldı.

Gazze sınırında Filistin Toprak Günü münasebetiyle düzenlenen gösterilerde 15 Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edilmesi üzerine yapılan açıklamada, "İsrail, egemenliğini korumak ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için kararlı bir şekilde çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Gazze'de dün göstericilerin şehit edilmesiyle alakalı soruşturma açılması yönündeki taleplere tepki göstererek bu yöndeki çağrıları "iki yüzlü sesler" ifadeleriyle eleştirdi.