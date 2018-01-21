"İsrail iki devletli çözümü yok ediyor"

Knesset'te bakanlardan oluşan yasama komisyonu tarafından hazırlanan ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde İsrail kanunlarının geçerli olmasını öngören yasa tasarısı bugün genel kurulda oylamaya sunulacak.

İsrail'in iki devletli çözümü yok etmeye çalıştığına vurgu yapan Mahmud, "İsrail bu adımla Filistin devletinin kurulması imkânını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Knesset'te yasa tasarısının oylanması da Batı Şeria'daki illegal Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'in bir parçası olarak sayılması çabasıdır." dedi.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail egemenliğine alınma çabalarını, "Aç gözlülük ve Filistin topraklarında daha fazla kontrol ve işgalin kökleştirilmesidir." ifadeleriyle değerlendirdi.

RAMALLAH (AA) – Filistin hükümeti, İsrail parlamentosunun (Knesset) işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail egemenliğine almayı hedefleyen tasarıyı tartışmaya açmasını kınayarak, söz konusu adımla İsrail'in iki devletli çözümü yok ettiğini belirtti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

- Doğu Kudüs ve Batı Şeria yarım asırdır işgal altında

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

(AA)