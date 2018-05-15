İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Filistin ve Gazze'de dün İsrail tarafından 60'tan fazla sivilin katledilmesinin ardından İsrail ve ABD Büyükelçilerini geri çağıran Türkiye, bugün yeni bir diplomatik adım attı.
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada "İsrail Büyükelçisi Bakanlığımıza davetle istişareler için Tel Aviv Büyükelçimizi Türkiye’ye çağırdımız iletilmiş, kendisinin de bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmiştir" denildi.
Eitan Na'eh, İsrail'in sivil katliamı yaptığı sırada twitter'dan paylaştığı mesajlar nedeniyle sosyal medyada tepki çekmişti.
İsrail'in 2010 yılında düzenlediği Mavi Marmara katliamının ardından iki ülke büyükelçilerini karşılıklı olarak geri çekmiş, diplomatik ilişkiler de maslahatgüzar seviyesinde yürütülmüştü.
İki ülke arasında 6 yıl devam eden diplomatik kriz ise 2016 Haziran ayında varılan; 20 Ağustos'ta TBMM, 31 Ağustos'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan anlaşmayla resmen son bulmuştu. Daha sonra iki ülke karşılıklı elçiler atamıştı.
İsrail, Londra Büyükelçisi Yardımcısı Eitan Naeh'ı, Ankara'ya büyükelçi olarak atadı.
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