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İsrail İspanya ve Slovenya'nın büyükelçilerini dışişleri bakanlığına çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 20:07 | Son Güncelleme

İsrail İspanya ve Slovenya'nın büyükelçilerini dışişleri bakanlığına çağırdı

KUDÜS (AA) - İspanya ve Slovenya'nın Tel Aviv büyükelçilerinin, İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İspanya ve Slovenya'nın geçen hafta Gazze sınırında yaşanan olayların araştırılması için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını öngören tasarıya destek vermesi nedeniyle iki ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İspanya'nın Büyükelçisi Manuel Gomez-Acebo ve Slovenya'nın Büyükelçisi Barbara Susnik'e, ülkelerinin Gazze'deki olayların soruşturulmasının önünü açan tasarıya verdikleri destekten dolayı İsrail'in duyduğu rahatsızlık iletildi.

Öte yandan tasarıya destek veren Belçika'nın İsrail Büyükelçisinin de yarın İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrılacağı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, geçen hafta İsrail'in Filistinli sivillere "gelişigüzel" ve "orantısız" güç kullanmasını kınayan ve Gazze sınırındaki olayların araştırılması için Konsey tarafından bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını öngören tasarıyı kabul etmişti.

Türkiye'nin de gözlemci sıfatıyla desteklediği tasarı, ABD ve İsrail'in yoğun itirazlarına rağmen 29 lehte, 2 aleyhte ve 14 çekimser oyla kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya israil slovenya

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