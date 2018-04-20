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"İsrail karadan ve denizden ihlallerini sürdürüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:29 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "İsrail, özellikle güney sınırı boyunca olmak üzere karadan ve denizden ihlallerini sürdürüyor"

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in havadan ve karadan ihlallerini sürdürdüğünü belirtti.

Avn, Başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayında, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel'i kabul etti.

Görüşmenin ardından yayımlanan yazılı açıklamaya göre Avn, "İsrail, özellikle güney sınırı boyunca olmak üzere karadan ve denizden ihlallerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Avn, İsrail'in Lübnan sınırına yönelik ihlallerinin önlenmesi için Lübnan, İsrail ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) arasındaki görüşmelerin üçlü askeri komite aracılığıyla gelecek ayın ilk yarısında tekrar başlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın taciz eden bir ülke olmayacağını ve topraklarına yönelik tacizleri de kabul etmeyeceğini kaydetti.

Votel'in ise bölgedeki askeri duruma ilişkin bir sunum yaptığı bilgisi verildi.

ABD'nin Lübnan ordusuna ve silahlı kuvvetlerine olan desteğini yineleyen Votel, iki ülke arasındaki iş birliğinin pekiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Lübnan ve İsrail arasındaki gerilim, İsrail'in sınır hattına duvar örmesiyle tırmanışa geçti. Lübnan hükümeti, Aralık 2017'de, Fransa'nın Total, İtalya'nın ENI ve Rusya'nın Novatek şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma, Lübnan’ın deniz sahasında belirlenen 10 deniz blokunun kuzeyindeki 4. blok ve güneyindeki 9. blok için petrol arama ve çıkarma izni vermişti.

Bunun yanı sıra İsrail'in İran destekli Hizbullah'ın cephanesinin arttığı yönündeki iddiaları da gerilimi artıran nedenler arasında yer alıyor.

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