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İsrail katliamının çocuk kurbanı: "Şehit olarak dönebilirim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:45 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze sınırında pazartesi günü düzenlenen eylemlere kanlı müdahalesi sonucu şehit olan Visal: "Belki de bu aranızda yediğim son akşam yemeğidir. Yarın belki de şehit olarak geri dönerim" - Visal'in annesi: "Visal, Filistinlilerin başarılı olmasını, 1948 yılında dedelerimizin çıkarıldığı Es-Sevafir'e geri dönebilmeyi çok istiyordu" "Bu umutla her gün gösterilere katıldı. Bir gün bile geri kalmadı. 'Bu yerine getirmemiz geren vatani bir görevdir' diyordu hep. O gün de gitti"

NUR EBU IYŞE - Gazze sınırında düzenlenen eylemlere katılan 15 yaşındaki Visal eş-Şeyh Halil, İsrail'in pazartesi günkü kanlı müdahalesinde şehit düşen ilk kız çocuğu oldu.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasını ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek isteyen Filistinlilerin toplandığı Gazze sınırı, İsrail katliamı nedeniyle anne babaların çocuklarından, çocukların da ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığı acı hikayelere sahne oldu. Henüz çocuk yaşında, ailesinin çıkarıldığı topraklara geri dönebilme umuduyla sınıra koşan Visal eş-Şeyh Halil de bu katliamda başından vurularak şehit edildi.

Gazze sınırındaki gösterilere düzenli olarak katılan Visal'in milyonluk yürüyüşün bir gün öncesinde annesi ve 3 kardeşiyle akşam yemeğini yerken şakalaşarak söylediği, "Belki de bu aranızda yediğim son akşam yemeğidir. Yarın belki de şehit olarak geri dönerim." sözleri ailenin, 15 yaşındaki çocuklarına dair hatırladığı son acı sözler oldu.

- "Bu yerine getirmemiz geren vatani bir görevdir"

Kızının bu sözleri nedeniyle endişelenen 43 yaşındaki anne Rim Ebu İrmane, pazartesi sabahı Visal'i gösterilere katılmaktan alıkoymak için epey uğraştı. Ancak kızının gözyaşları içindeki ısrarı karşısında çaresiz kalan anne İrmane, "Visal Filistinlilerin başarılı olmasını, 1948 yılında dedelerimizin çıkarıldığı Es-Sevafir'e geri dönebilmeyi çok istiyordu. Bu umutla her gün gösterilere katıldı. Bir gün bile geri kalmadı. 'Bu yerine getirmemiz geren vatani bir görevdir' diyordu hep. O gün de gitti." dedi.

Mayıs ayının sonlarında olan doğum günü için Visal'in "Annem, Cennet" şarkısına çalıştığını, doğum gününde kendisine hediye etmek istediğini belirten anne İrmane, kızının, doğum gününe yetişemeyeceğini hissedercesine şehit olmadan önceki gün şarkıyı kendisine söylediğini anlattı.

- Şehit olmadan önce biriktirdiği parasını kardeşine hediye etti

İrmane, Visal'in biriktiği parasını da (1 dolar) kardeşlerine hediye etmesi için pazartesi sabahı annesine verdiğini dile getirdi.

Uzun yakarışlarının ardından kızının 12 yaşındaki kardeşi Muhammed ile gitmesine izin verdiğini söyleyen İrmane, Visal'in gösteri yerine vardığında ilk yaptığı şeyin çeşme bulunmadığı için teyemmüm ile abdest alıp iki rekat namaz kılmak olduğunu aktardı.

- "Visal şimdi gelir deyip duruyordum"

Ablasının gösteri yerinde gençlere içme suyu taşıdığını belirten kardeşi Muhammed de biraz sonra İsrail kurşununun başına isabet ettiğini ve ablasının yere yığıldığını anlattı.

Koşarak eve gelen oğlu Muhammed'in ağlayarak Visal'in şehit olduğunu ve ambulansların onu götürdüğünü, söylediğini dile getiren anne İrmane, "Muhammed'in söylediklerine inanmadım. Visal şimdi gelir deyip duruyordum." ifadelerini kullandı.

Visal "gerçekten gelmeyince" Şuheda Aksa Hastanesi'ne koştuğunu, bilinçsizce doktorlara kızını sormaya başladığını ancak cevap alamadığını aktaran İrmane, daha sonra hastanede gazeteci bir kızın kendisine morgda "kimliği belirsiz" bir şehit olduğunu haber verdiğini söyledi.

Anne İrmane sözlerini şöyle tamamladı:

"Ağlayarak, ağır adımlarla ve kalbim çarparak gittiğim morgda kimliği belirsiz şehidin kendi kızım Visal olduğunu gördüm."

İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil şehit Visal eş-Şeyh Halil

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