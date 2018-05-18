NUR EBU IYŞE - Gazze sınırında düzenlenen eylemlere katılan 15 yaşındaki Visal eş-Şeyh Halil, İsrail'in pazartesi günkü kanlı müdahalesinde şehit düşen ilk kız çocuğu oldu.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasını ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek isteyen Filistinlilerin toplandığı Gazze sınırı, İsrail katliamı nedeniyle anne babaların çocuklarından, çocukların da ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığı acı hikayelere sahne oldu. Henüz çocuk yaşında, ailesinin çıkarıldığı topraklara geri dönebilme umuduyla sınıra koşan Visal eş-Şeyh Halil de bu katliamda başından vurularak şehit edildi.

Gazze sınırındaki gösterilere düzenli olarak katılan Visal'in milyonluk yürüyüşün bir gün öncesinde annesi ve 3 kardeşiyle akşam yemeğini yerken şakalaşarak söylediği, "Belki de bu aranızda yediğim son akşam yemeğidir. Yarın belki de şehit olarak geri dönerim." sözleri ailenin, 15 yaşındaki çocuklarına dair hatırladığı son acı sözler oldu.

- "Bu yerine getirmemiz geren vatani bir görevdir"