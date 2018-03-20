"İsrail kızımın davasını dünyadan saklamak istiyor"

KUDÜS (AA) - İsrail askeri mahkemesinde tutuklu yargılanan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'nin (16) babası Basim et-Temimi, mahkemenin duruşmaları basına kapatma kararı alarak konuyu dünya kamuoyundan saklamak istediğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Mahkemesinde yarın görüşülecek dava öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan baba Temimi, kızının davasına dünya kamuoyunun gösterdiği ilginin İsrail'i rahatsız ettiğini belirtti.

Askeri cezaevinde bulunan kızı Ahed ve eşi Neriman'ın en son 13 Şubat'ta hakim karşısında çıktıklarını hatırlatan Basim, kamuoyunun ilgisini azaltmak için bir sonraki duruşmanın iki kez ertelendiğini ve bundan sonraki tüm duruşmaların basına kapalı gerçekleştirilmesi kararı alındığını ifade etti.

- "Bu mahkemeler sadece göz boyamak için yapılıyor"

Bunun gerçek bir mahkeme olmadığını, sadece bir "tiyatro"dan ibaret olduğunu belirten Basim et-Temimi, "Bu mahkemeler sadece göz boyamak için yapılıyor, adalet beklemek mümkün değil. Dünyanın bu davaya gösterdiği ilgiden rahatsız oldular ve insanlar bu tiyatroyu görsün istemediler. Çünkü bu mesele tüm dünyada gündem oldu. Mahkeme kapılarını kapatarak dünyanın ilgisini azaltmayı hedefliyorlar." diye konuştu.