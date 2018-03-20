HABER

"İsrail kızımın davasını dünyadan saklamak istiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 11:52 | Son Güncelleme

İsrail askeri mahkemesinde tutuklu yargılanan "Filistinli cesur kız" Ahed'in babası Basim et-Temimi, duruşmaları basına kapatan mahkemenin amacının konuyu dünya kamuoyundan saklamak olduğunu belirtti

KUDÜS (AA) - İsrail askeri mahkemesinde tutuklu yargılanan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'nin (16) babası Basim et-Temimi, mahkemenin duruşmaları basına kapatma kararı alarak konuyu dünya kamuoyundan saklamak istediğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Mahkemesinde yarın görüşülecek dava öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan baba Temimi, kızının davasına dünya kamuoyunun gösterdiği ilginin İsrail'i rahatsız ettiğini belirtti.

Askeri cezaevinde bulunan kızı Ahed ve eşi Neriman'ın en son 13 Şubat'ta hakim karşısında çıktıklarını hatırlatan Basim, kamuoyunun ilgisini azaltmak için bir sonraki duruşmanın iki kez ertelendiğini ve bundan sonraki tüm duruşmaların basına kapalı gerçekleştirilmesi kararı alındığını ifade etti.

- "Bu mahkemeler sadece göz boyamak için yapılıyor"

Bunun gerçek bir mahkeme olmadığını, sadece bir "tiyatro"dan ibaret olduğunu belirten Basim et-Temimi, "Bu mahkemeler sadece göz boyamak için yapılıyor, adalet beklemek mümkün değil. Dünyanın bu davaya gösterdiği ilgiden rahatsız oldular ve insanlar bu tiyatroyu görsün istemediler. Çünkü bu mesele tüm dünyada gündem oldu. Mahkeme kapılarını kapatarak dünyanın ilgisini azaltmayı hedefliyorlar." diye konuştu.

Baba Temimi, yarın kapalı kapılar ardında yapılacak duruşmadan bir karar çıkmasını beklemediklerini kaydetti.

İsrail askerleri, 16 yaşındaki Ahed et-Temimi'yi, 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı. Annesi Neriman da olaydan bir gün sonra kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarındaki Nebi Salih kasabasında bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayınlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor. Videoda Ahed'in yanında olduğu görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuştu.

Yarınki duruşmaya Ahed'in yanı sıra annesi ve kuzeninin de çıkarılması bekleniyor.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

Çok ağır sözler: İt oğlu itÇok ağır sözler: İt oğlu it
Afrin ile Fırat Kalkanı operasyonları birleşiyor mu? Afrin ile Fırat Kalkanı operasyonları birleşiyor mu?
Elinde bıçakla koşarken bir anda yere yığıldı!Elinde bıçakla koşarken bir anda yere yığıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahed et-Temimi Basim et-Tamimi Filistin filistinli Filistinli cesur kız Hanzala Cesaret Ödülü israil İsrail askeri mahkemesi Ramallah

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İlginizi Çekebilir

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

Bakanlık uyardı! Milyonları ilgilendiren açıklama

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Çiftlik Bank mağdurlarına ikinci şok!

Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Günlerdir aranıyordu! Cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Afrin'e giriş-çıkışlar kapatıldı

Son dakika! Afrin'e giriş-çıkışlar kapatıldı

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika Münbiç açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika Münbiç açıklaması

Arnavut Met yakalandı!

Arnavut Met yakalandı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

'Rakka'da drift yapan IŞİD'li' Adana'da yakalandı

'Rakka'da drift yapan IŞİD'li' Adana'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.