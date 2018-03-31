Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER, Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA

Anadolu Gençlik Derneği üyesi bir grup, Gazze'de yaşanan olayları Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul şubesi Gazze'de yaşanan olayları protesto etmek ve Filistinlilere destek vermek amacıyla bir protesto eylemi düzenledi. Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde akşam 22.00'de toplanan kalabalık "Mazlumlar ayağa kalkmadıkça zalimler diz çökmez" pankartı açtı. Eyleme, Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Ali Uğurbulut, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim ile çok sayıda Saadet Partili ve AGD üyesi katıldı.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE DESTEK OLMAK İÇİN BURADA TOPLANDIK"

Sık sık 'Katil İsrail' sloganı atan grup adına Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Ali Uğurbulut bir açıklama yaptı. Uğurbulut, "Her yıl düzenlenen 'Geri dönüş, toprağa dönüş' olarak icra edilen Gazze'deki program münasebetiyle İsrail, Gazze'deki kardeşlerimizin üzerine hunharca ateş etmek suretiyle 16 kardeşimizi şehit etmiş, yüzlerce kardeşimiz yaralı durumdadır. Bu olayı protesto etmek ve Filistinli kardeşlerimize destek olmak maksadıyla burada toplandık" dedi.