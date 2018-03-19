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İsrail Kudüs'teki bıçaklı saldırının ardından gözaltıları hızlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 21:25 | Son Güncelleme

İsrail güçleri, Kudüs'te dün gerçekleştirilen bıçaklı saldırının ardından aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin, Kudüs'te aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Gözaltına Alınan Kudüslülerin Aileleri Komitesi Başkanı Emced Ebu Asab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Kudüs'te yaşanan bıçaklı saldırının ardından İsrail polisi ve istihbarat birimlerinin, bugün birçok noktaya baskınlar düzenlediğini belirtti.

İsrail güvenlik güçlerinin, dün olay yerinde bulunduğu iddia edilen 8 Filistinliyi gözaltına aldığını ifade eden Asab, İsrail makamlarının gözaltına alınan Filistinlileri, "olayı engellemek için bir şey yapmamak"la suçladığını söyledi.

Asab, gözaltına alınanlar arasında yaşlı ve çocukların bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Abdurrahman Sanduka (14), Halid Ammar Ganim (21), Ferha Deane (67), Zuheyr Deane (62), Rami Abdusselam (37), Saad Katıne (35), Ömer Avd (20), Muhammed el-Bekri (20) gözaltına alındı. Gözaltına alınan Filistinliler, Kudüs'ün batısındaki El-Meskubiye Soruşturma Merkezi'nde İsrail istihbarat birimleri tarafından sorgulanıyor."

- Ne olmuştu?

Kudüs'te dün Abdurrahman Beni Fazıl isimli Filistinli tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan İsrailli güvenlik görevlisinin birkaç saat sonra öldüğü belirtilmişti. Saldırıyı düzenlediği iddia edilen Filistinli ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

İsrail güvenlik güçlerinin ise bugün Nablus kentinin güneydoğusunda Beni Fazıl'ın ailesinin yaşadığı beldeye baskın düzenleyerek, öldürülen Filistinlinin yakınlarını açık alanda sorguladığı belirtildi.

Beni Fazıl'ın amcası Abdurrahman, İsrail askerlerinin, aileye ait evin ölçülerini aldığı ve evi daha sonra yıkma niyetleri olduğuna ilişkin bilgiyi kendilerine ilettiğini söyledi.

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