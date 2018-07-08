HABER

İsrail Kudüs'teki El-Ayzariyye'ye konteyner evler koyuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

El-Ayzariyye Belediye Başkanı İsam Ferun: "Geçen senelerdeki açıklamalara bakılırsa işgalciler Han el-Ahmer'deki bedevileri buraya yerleştirmeyi amaçlıyor"

KUDÜS (AA) - İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün doğusunda yer alan El-Ayzariyye beldesi yakınlarına konteyner evler yerleştirmeye başladığı bildirildi. İsrail'in, Han el-Ahmer'deki Filistinlileri buraya nakletmeyi amaçladığı belirtiliyor.

El-Ayzariyye Belediye Başkanı İsam Ferun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin El-Ayzariyye yakınlarındaki Bevvabetu'l Kudüs bölgesine baskın düzenlediğini ve buraya konteyner evler yerleştirmeye başladığını söyledi.

Konteynerlerin koyulduğu yerlerin El-Ayzariyye ve Ebu Dis sakinlerine ait araziler olduğuna dikkati çeken Ferun, İsrail ordusunun bölgeyi "kapalı askeri bölge" ilan ettiğini ve girişi yasakladığını aktardı.

"Geçen senelerdeki açıklamalara bakılırsa işgalciler Han el-Ahmer'deki bedevileri buraya yerleştirmeyi amaçlıyor." diyen Ferun, bölge sakinlerinin özel mülkler üzerine yapılan bu uygulamayı reddettiğini, ayrıca Han el-Ahmer'dekilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu belirtti.

Yerel basında geçen yıllarda İsrail'in Kudüs'ün doğu kesimindeki bedevi Filistinlileri Bevvabetu'l Kudüs bölgesine yerleştirmeyi planladığına dair haberler yer almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı Han el-Ahmer'de derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Tepkilere rağmen İsrail güçleri geçen hafta iş makineleri eşliğinde Han el-Ahmer'e gelerek bölgedeki evleri yıkma girişiminde bulunmuş, duruma tepki gösteren birçok Filistinliyi darbetmiş, bazılarını da gözaltına almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, olayların ardından Han el-Ahmer bölgesindeki yıkımların 11 Temmuz'a kadar durdurulması yönünde ihtiyati tedbir kararı almıştı.

- İsrail'in Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlama planı

Han el-Ahmer, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Bölgede, İsrail'in 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirdiği bedevi Filistinli aileler yaşıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

PARTNERBerfu'dan sonra hayatım değiştiBerfu'dan sonra hayatım değişti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İncirlik'teGenelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İncirlik'te
Ünlü cerrah Mehmet Öz'den Suriyeli sığınmacılara ziyaretÜnlü cerrah Mehmet Öz'den Suriyeli sığınmacılara ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

Ağrı, Doğubeyazıt'taki hudut birliğinde kazara el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Ağrı, Doğubeyazıt'taki hudut birliğinde kazara el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
701 sayılı KHK'da çok ilginç detay! Mersin'de 1 ay önce ölen Yusuf Fındık ihraç edildi

701 sayılı KHK'da çok ilginç detay! Mersin'de 1 ay önce ölen Yusuf Fındık ihraç edildi

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.