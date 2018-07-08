İsrail Kudüs'teki El-Ayzariyye'ye konteyner evler koyuyor

KUDÜS (AA) - İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün doğusunda yer alan El-Ayzariyye beldesi yakınlarına konteyner evler yerleştirmeye başladığı bildirildi. İsrail'in, Han el-Ahmer'deki Filistinlileri buraya nakletmeyi amaçladığı belirtiliyor.

El-Ayzariyye Belediye Başkanı İsam Ferun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin El-Ayzariyye yakınlarındaki Bevvabetu'l Kudüs bölgesine baskın düzenlediğini ve buraya konteyner evler yerleştirmeye başladığını söyledi.

Konteynerlerin koyulduğu yerlerin El-Ayzariyye ve Ebu Dis sakinlerine ait araziler olduğuna dikkati çeken Ferun, İsrail ordusunun bölgeyi "kapalı askeri bölge" ilan ettiğini ve girişi yasakladığını aktardı.

"Geçen senelerdeki açıklamalara bakılırsa işgalciler Han el-Ahmer'deki bedevileri buraya yerleştirmeyi amaçlıyor." diyen Ferun, bölge sakinlerinin özel mülkler üzerine yapılan bu uygulamayı reddettiğini, ayrıca Han el-Ahmer'dekilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu belirtti.

Yerel basında geçen yıllarda İsrail'in Kudüs'ün doğu kesimindeki bedevi Filistinlileri Bevvabetu'l Kudüs bölgesine yerleştirmeyi planladığına dair haberler yer almıştı.