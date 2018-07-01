İsrail kurşunu Gazzeli çocuğun kafatasını parçaladı

Yasir'in amcası Heysem, Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadasında, diğer amcası Basil ise İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail'in 2008, 2012 ve 2014 yıllarında Gazze'ye düzenlediği saldırılarda birçok aile gibi Ebu Neca ailesinin evleri de yıkıldı.

İsrail, Eylül 2006'da dünyaya gözlerini açan bu küçük Filistinli çocuğu kısa hayatında 3 kez evsiz bıraktı.

Yasir'in kafatası parçalanmış küçük bedeni, annesi sosyal medyada fotoğrafını görene kadar Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi morgunda "kimliği meçhul" olarak 3 saat bekledi.

Ailesiyle küçücük yaşında birçok sıkıntıya göğüs geren Yasir, cuma günü katıldığı Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamındaki gösterilerde İsrail keskin nişancıları tarafından "kullanılması yasak olan" tahrip uçlu mermiyle başından vuruldu.

Ebu Neca ailesinin 18 yıl süren erkek çocuk özlemi Yasir'in doğumuyla sona ermişti ancak ailenin bu sevinci kısa sürdü.

HAN YUNUS (AA) - HANİ EŞ-ŞAİR - İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki barışçıl gösterilere müdahalesi sırasında başından vurularak şehit olan 12 yaşındaki Yasir Ebu Neca, kısa hayatına birçok acı sığdırdı.

AA muhabirine yaşadıklarını anlatırken derin acısı her halinden belli olan ve yana yana ağlayan anne Semah Ebu en-Neca, oğlunun yerinin başka olduğunu, ona her konuda güvendiğini belirtti.

\

- "Bu kadar çirkin bir şekilde öldürüleceğini düşünmemiştim"

Yasir’in düzenli olarak Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine katıldığın anlatan anne Ebu Neca, "Hiçbir zaman bu kadar çirkin bir şekilde öldürüleceğini düşünmemiştim." dedi.

Oğlunu vuran merminin başını tamamen parçaladığını aktaran Ebu Neca, "Masum bir çocuğun ne günahı vardı? Oğlum küçüktü, diğer çocuklar gibi oyun oynardı. Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılması işgal askerleri için bir tehdit unsuru teşkil etmiyordu." diye yakardı.

Ebu Neca, Yasir'i en iyi şekilde yetiştirdiğini, başarılarıyla ve iyi olduğunu gördükçe mutlu olduğunu anlattı.

Oğlunun öldürüldükten sonra birkaç saat kimliği belirsiz olarak Han Yunus'taki hastanenin morgunda bekletildiğini ifade eden Ebu Neca, sosyal medyada Yasir'in fotoğrafını görünce hemen tanıdığını ve emin olmak için derhal hastaneye yöneldiğini söyledi.