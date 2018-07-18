İsrail kurşunuyla felç olan Filistinli çocuk Türkiye'de tedavi olmak istiyor

NUR EBU IYŞE - Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere katılan 16 yaşındaki Filistinli Nureddin Ebu Bekir, İsrail askerlerinin kurşunuyla omzundan vurulması sonucu felç oldu. Filistinli çocuk Ebu Bekir, 1 Haziran cuma günü başına geleceklerinden habersiz 1948'de evlerinden çıkarılan Filistinlilerin topraklarına dönebilme taleplerini ifade ettikleri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katıldı. Arkadaşlarıyla bir buluşma fırsatı olarak gördüğü gösterilere gitmeyi alışkanlık haline getiren Ebu Bekir, İsrail'in müdahalesi sırasında küçük yaşına rağmen hedef oldu. Omzundan girip boynundan çıkan kurşun nedeniyle şu an kol ve bacakları etkileyen felç durumu (kuadripleji) ve akciğer felcine (amfizem) yakalanan Ebu Bekir, Gazze'deki fizik-tedavi ve rehabilitasyon merkezi bulunan Vefa Hastanesinde yatağa ve cihazlara bağlı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. - Solunum cihazlarına bağlı bir yaşam Yaralanmasından bu yana ancak boynundan açılan bir deliğin bağlandığı solunum cihazı sayesinde nefes alabilen Filistinli çocuğun yaşamı elektriklerin kesilmesi halinde tehlikeye girebilir.

Daha birkaç ay önce Şati Mülteci Kampında arkadaşlarıyla maç yapan Ebu Bekir, şimdi ellerinden en azından birini hareket ettirebilmeyi ve rahatça nefes alabilmeyi umuyor. AA muhabirine konuşan Ebu Bekir, vurulduğu gün sınırdaki gösterilere katılmak için evden çıktığını ancak omzuna isabet eden ve boynundan çıkan İsrail kurşunu nedeniyle kalıcı sakatlık yaşadığını söyledi. Barış yanlısı bir gösterici olduğunu, taş bile atmadığını ifade eden Ebu Bekir, "İsrail, en doğal haklarımdan 'hareket edebilmeyi' elimden aldı, cihazlara bağlı bir yaşama mahkum etti, sevdiğim sporu dahi yapamayacak hale getirdi." ifadelerini kullandı. - "Türkiye'de tedavi olmayı istiyorum" Ebu Bekir, hayatta kalabilmesi için hayırseverlere solunum cihazı ve gerekli tıbbi teçhizatın tedarik edilmesi çağrısında bulunarak, "Türk hükümetinden, kuadripleji ve amfizem tedavisi için ülkelerine gidebilmeyi istiyorum." dedi. "Eskisi gibi sağlıklı olmayı istiyorum." diyen Ebu Bekir, babasından yastığının altındaki Türk bayrağını çıkarmasını isteyerek şunları söyledi:

"Türkiye'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Onlara olan sevgimden dolayı Türk bayrağını saklıyorum." - "Anne hayatımın geri kalan kısmını bu halde mi geçireceğim" Nureddin'in annesi Zeynep Ebu Bekir de İsrail askerlerinin barışçıl bir şekilde gösterilere katılan oğluna acımadığını söyledi. Oğlunun, o gün gösterilerin yapıldığı doğu sınırına gitmeden önce arkadaşlarıyla top oynadığını ifade eden anne Zeynep, "Oyun sırasında birden durdu. Topunu yerden alarak öptü. Sanki hayatta en çok sevdiği şeye veda ediyor gibiydi. Arkadaşlarıyla da görüştü ve sınıra gitti." diye konuştu. Nureddin'in istisnai durumlar dışında devamlı olarak konuşamadığını, AA muhabiriyle yaptığı röportajın da bu istisnai durumlardan biri olduğunu kaydeden Zeynep, oğlunun kulağını dahi kaşıyamadığını görünce çok üzüldüğünü dile getirdi. Anne Zeynep, "Nureddin bir süre ağladı. Bana diyor ki: Anne hayatımın geri kalan kısmını bu halde mi geçireceğim? Yaşamını tekerlekli sandalyede geçirme endişesi var. Arkadaşlarından, herkesten utanıyor. Bu durum psikolojisini bozdu." ifadelerini kullandı.