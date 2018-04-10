İsrail-Lübnan sınırında gerginlik

İsrail-Lübnan sınırında devriye gezen İsrail askerlerinin, Lübnanlı bir çobana ateş açtığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail devriyesi, Şebaa çiftliklerinin batısındaki Eş-Şahel bölgesinde Lübnanlı bir çobana ateş açtı.

Çobanın kaçarak uzaklaştığı, olayın ardından bölgeye Lübnan askerleri ile Lübnan Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarının intikal ettiği belirtildi.

Haberde, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Lübnan-İsrail arasındaki sınırda zaman zaman gerginlikler yaşanırken, 87 kilometrelik sınıra İsrail'in duvar örmeye başlamasıyla gerginlik daha da arttı.

Şebaa Çiftliklerinin tartışmalı durumu ise belirsizliğini koruyor. Lübnan bu toprakların kendisine ait olduğunu dolayısıyla İsrail’in Lübnan topraklarında halihazırda işgalci konumunda olduğunu savunuyor.