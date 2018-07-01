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İsrail mahkemesi Ebru Özkan’ın gözaltı süresini yine uzattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 13:14 | Son Güncelleme

İsrail mahkemesi Ebru Özkan’ın gözaltı süresini yine uzattı

KUDÜS (AA) - İsrail askeri mahkemesi, Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan'ın gözaltı süresini 3 Temmuz’a kadar uzattı.

Özkan'ın avukatı Ömer Hamayse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin "İsrail devletinin güvenliğini tehdit ve terör örgütleriyle bağlantı şüphesi" suçlamalarıyla bugün bir kez daha hakim karşısına çıktığını söyledi.

İsrail'in kuzeyindeki Salim askeri bölgesinde bulunan askeri mahkemede görülen bugünkü duruşmada, İsrail polisinin Özkan'ın gözaltı süresinin 7 gün daha uzatılmasını talep ettiğini aktaran Hamayse, mahkemenin ise gözaltı süresinin 3 gün uzatılmasına karar verdiğini aktardı.

Hamayse, gözaltı süresine itiraz ettiklerini ve müvekkilinin derhal serbest bırakılmasını talep ettiklerini ancak bunun mahkeme tarafından reddedildiğini dile getirdi.

Polisin 3 günlük gözaltı süresiyle Özkan ile ilgili soruşturma sürecini sona erdireceğini belirten Hamayse, savunma heyeti olarak yarın Özkan'ı tutulduğu Petah Tikva'daki gözaltı merkezinde ziyaret edeceklerini ifade etti.

Hamayse ayrıca Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinden yetkililerin de bugünkü duruşmada hazır bulunduğunu sözlerine ekledi.

Türk vatandaşı Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da İstanbul'a dönüşü öncesinde Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

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