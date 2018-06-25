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İsrail mahkemesi Türk vatandaşının gözaltı süresini uzattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 19:11 | Son Güncelleme

İsrail askeri mahkemesi 11 Haziran'da gözaltına alınan Ebru Özkan'ın gözaltı süresini bir hafta daha uzattı

KUDÜS (AA) - İsrail askeri mahkemesi, Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan'ın gözaltı süresini bir hafta daha uzattı.

Özkan'ın avukatı Ömer Hamayse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin "İsrail devletinin güvenliğini tehdit ve terör örgütleriyle bağlantı şüphesi" suçlamalarıyla bugün bir kez daha hakim karşısına çıktığını söyledi.

İsrail'in kuzeyinde yer alan Salim askeri bölgesindeki askeri mahkemede görülen duruşmada İsrail polisinin Özkan'ın gözaltı süresinin 9 gün daha uzatılmasını talep ettiğini aktaran Hamayse, mahkemenin ise gözaltı süresinin bir hafta uzatılmasına karar verdiğini belirtti.

Hamayse, gözaltı süresine itiraz ettiklerini ancak bunun mahkeme tarafından reddedildiğini söyledi.

Bunun üzerine bir üst mahkeme olarak işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Offer Askeri Mahkemesi'ne başvurduklarını dile getiren Hamayse, Ebru Özkan'ın yarın Offer'de yeniden hakim karşısına çıkacağını dile getirdi.

Hamayse, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinden yetkililerin de bugünkü duruşmada hazır bulunduğunu sözlerine ekledi.

Türk vatandaşı Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da İstanbul'a dönüşü öncesinde Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

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ebru özkan israil mahkeme

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