İsrail mahkemesinden Filistinli kadın şaire hapis cezası

KUDÜS (AA) - İsrail mahkemesi, İsrail vatandaşı Filistinli kadın şair Darin Tatur’a sosyal medyada paylaştığı bir şiirinden dolayı 5 ay hapis cezası verdi.
Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail’in kuzeyindeki Nasıra kentinde bulunan Sulh Ceza Mahkemesi, kente bağlı Er-Reyna beldesinde yaşayan kadın şair Tatur hakkında sosyal medyada paylaştığı şiiri "kışkırtıcılık" içerdiği suçlamasıyla 5 ay fiili hapis cezasına hükmetti.
İsrail vatandaşı 36 yaşındaki Filistinli şair Tatur, 2015 yılında da sosyal medyada, “Diren Halkım Diren” başlığıyla paylaştığı şiirinden dolayı gözaltına alınmıştı.
Bu şiir üzerine İsrail Başsavcılığı hazırladığı iddianamede Şait Tatur’a, "şiddete teşvik" ve "terör örgütüne" destek suçlamaları yöneltmişti.
Nasır Sulh Ceza Mahkemesi de hazırlanan iddianamedeki suçlamaları kabul etmiş ve 2016’da Tatur’u yaklaşık 6 ay ev hapsine mahkûm etmişti.
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