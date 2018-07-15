İsrail mahkemesinden TİKA çalışanına 9 yıl hapis

Zabarka, Murtecaya verilen hapis cezasının siyasi bir karar olduğunu belirterek, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım kuruluşlarını hedef alıyor. Kuşatma altında bulunan Gazzelilerin işgal ile mücadele azmini kırmayı hedefleyen İsrail, insani yardımlarla ayakta durmaya çalışan Filistinlilere yapılan bu yardımları durdurmaya çalışıyor." dedi.

Murteca'nın avukatı Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Biru's-Seba kentinde bulunan Merkezi Mahkeme'de görülen duruşmada, İzzeddin el-Kassam Tugaylarına üyelik ve Hamas unsurlarına mali kaynak aktarma gibi 6 suçlama nedeniyle müvekkilinin 9 yıl hapis cezası çarptırıldığını söyledi.

Zabarka, İsrail'in insani yardımı terörle eşdeğer tuttuğunu ve Murteca ile de bu bağlamda muamele edildiğini ifade ederek, "Gazze Şeridi 2007’den bu yana kuşatma altında. İsrail, bu ağır ve boğucu kuşatmaya rağmen Filistin halkına diz çöktüremedi. İşte şimdi bu yöndeki çabalarıyla Filistin halkına diz çöktürmek istiyor." diye konuştu.

- İsrail Türkiye'nin insani yardımlarını hedef alıyor

İsrail'in çok açık bir şekilde Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerini hedef aldığını ve Murteca üzerinden Türkiye'ye dolaylı mesaj verdiğine dikkati çeken Zabarka, şunları söyledi:

"İsrail çok açık bir şekilde Türkiye'nin Gazze ve Filistin'deki faaliyetlerini hedef alıyor ve Murteca üzerinden Türkiye'ye mesaj veriyor. İsrail, insani yardıma karşı mücadele ile beraber Türkiye’nin rolünü de hedef alıyor. Türkiye'nin dünyadaki tüm mazlumlara ve Gazze halkına da verdiği insani desteği terör ile ilişkilendirmeye çalışıyor."

Zabarka, Murteca'nın mahkemede hazır bulunduğunu belirterek, 9 yıllık hapis cezasının, tutukluluk süresinin de göz önünde bulundurularak verildiğini kaydetti.