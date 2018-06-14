İsrail mahkemesinden Türk vatandaşına “keyfi gözaltı”

KUDÜS (AA) - İsrail’de gözaltına alındıktan sonra bir kez daha askeri mahkemeye çıkarılan Türk vatandaşı Ebru Özkan’ın Avukatı Ömer Hamayse, İsrail mahkemesinin keyfi uygulamalarla gözaltı süresini 21 Haziran’a kadar uzattığını söyledi.

Özkan’ın Avukatı Hamayse AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva kentinde bulunan askeri mahkemeye çıkarılan müvekkilinin gözaltı süresinin 7 gün daha uzatıldığını belirtti.

Hamayse, Özkan’ın dün çıkarıldığı askeri mahkemede serbest bırakılması kararına rağmen, bugün bir üst askeri mahkemenin polisin 15 günlük gözaltı talebini cüzi olarak kabul ettiğini ve ayın 21’ine kadar gözaltında kalmasına karar verdiğini kaydetti.

Özkan’ın Petah Tikva’daki gözaltı merkezinde tutulduğunu ve mahkemeye bir Türk vatandaşının İsrail askeri mahkemesinde yargılanamayacağı itirazında bulunduğunu ifade eden Hamayse, İsrail’in hukuksuzca ve keyfi uygulamalarla Özkan’ı gözaltında tuttuğunu söyledi.

Hamayse, Özkan’ın avukatıyla görüşülmesine de izin verilmediğini sözlerine ekledi.