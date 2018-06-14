İsrail mahkemesinden Türk vatandaşına 'keyfi gözaltı'ya tepki

İSTANBUL (AA) - İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşı Ebru Özkan’ın (27) gözaltı süresinin 21 Haziran’a kadar uzatılmasına ailesi ve arkadaşı tepki gösterdi.

Özkan'ın kız kardeşi Elif Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ablasının özel bir turizm firmasıyla grup halinde Kudüs'e 3 günlük ziyarete gittiğini ve İstanbul'a dönüşte Telaviv Havalimanı'nda İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını hatırlattı.

Ablasının askeri mahkemeye çıkarıldığını, hakimin serbest bırakma kararı üzerine polisin, sorgunun devam ettiğini söyleyerek 72 saat daha süre istediğini ama hakimin 24 saat gözaltı süresi verdiğini ifade eden Özkan, polislerin daha sonra üst mahkemeye başvurduğunu ve bunu 7 gün daha uzattırdığını belirtti.

Elif Özkan, "Ablam 'güvenlik tehdidi' ve 'terör örgütüne üyelik' gibi aslı olmayan suçlarla suçlanıyor. İsrail tarafından herhangi bir delil ve belge olmadan sorgulama merkezinde gözaltında tutuluyor. Bu süreçte ailecek çok üzgün ve tedirginiz. Ablamla hiçbir şekilde irtibat kuramadık. Telefon görüşmesi dahi yapamadık. Avukatı bile mahkemeye çıkarılmasına rağmen ablamla görüşemedi. Avukatı ancak pazartesi günü ablamla görüşecekmiş. Bir kadının bu şekilde alıkonulması adil ve hukuka uygun değil. İnsan haklarına aykırı bir durum. İsrail, siyasi olarak olaya yaklaşıyor. Keyfi bir gözaltı söz konusudur." dedi.