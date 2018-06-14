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İsrail mahkemesinden Türk vatandaşına 'keyfi gözaltı'ya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 16:12 | Son Güncelleme

İsrail'de gözaltına alınan Ebru Özkan’ın gözaltı süresinin 21 Haziran’a kadar uzatılması tepki çekti - Kız kardeşi Elif Özkan: - "İsrail tarafından herhangi bir delil ve belge olmadan sorgulama merkezinde gözaltında tutuluyor. Bu süreçte ailecek çok üzgün ve tedirginiz. Ablamla hiçbir şekilde irtibat kuramadık. Telefon görüşmesi dahi yapamadık. Avukatı ancak pazartesi günü ablamla görüşecekmiş" - "Bir kadının bu şekilde alıkonulması adil ve hukuka uygun değil. İnsan haklarına aykırı bir durum. İsrail, siyasi olarak olaya yaklaşıyor. Keyfi bir gözaltı söz konusudur" - Kudüs'e beraber gittiği arkadaşı Melek Ünal: - "Aklın alamayacağı bir durumla karşı karşıyayız. Ellerinde hiçbir suç ve delil olmadan sanki suçluymuş gibi gözaltında tutuyorlar. Sebepsiz bir şekilde alıkoydular"

İSTANBUL (AA) - İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşı Ebru Özkan’ın (27) gözaltı süresinin 21 Haziran’a kadar uzatılmasına ailesi ve arkadaşı tepki gösterdi.

Özkan'ın kız kardeşi Elif Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ablasının özel bir turizm firmasıyla grup halinde Kudüs'e 3 günlük ziyarete gittiğini ve İstanbul'a dönüşte Telaviv Havalimanı'nda İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını hatırlattı.

Ablasının askeri mahkemeye çıkarıldığını, hakimin serbest bırakma kararı üzerine polisin, sorgunun devam ettiğini söyleyerek 72 saat daha süre istediğini ama hakimin 24 saat gözaltı süresi verdiğini ifade eden Özkan, polislerin daha sonra üst mahkemeye başvurduğunu ve bunu 7 gün daha uzattırdığını belirtti.

Elif Özkan, "Ablam 'güvenlik tehdidi' ve 'terör örgütüne üyelik' gibi aslı olmayan suçlarla suçlanıyor. İsrail tarafından herhangi bir delil ve belge olmadan sorgulama merkezinde gözaltında tutuluyor. Bu süreçte ailecek çok üzgün ve tedirginiz. Ablamla hiçbir şekilde irtibat kuramadık. Telefon görüşmesi dahi yapamadık. Avukatı bile mahkemeye çıkarılmasına rağmen ablamla görüşemedi. Avukatı ancak pazartesi günü ablamla görüşecekmiş. Bir kadının bu şekilde alıkonulması adil ve hukuka uygun değil. İnsan haklarına aykırı bir durum. İsrail, siyasi olarak olaya yaklaşıyor. Keyfi bir gözaltı söz konusudur." dedi.

İsrail'deki Türkiye Büyükelçisinin görüşme talebinin ise 2 gün sonra ancak kabul edildiğini kaydeden Özkan, ablasından bu şekilde bilgi edinebildiklerini anlattı.

- "Aklın alamayacağı bir durumla karşı karşıyayız"

Ebru Özkan'la Kudüs'e giden arkadaşı Melek Ünal da, "Kudüs'e ziyaret ve ibadet amacıyla gittik. Özellikle Kadir Gecesini Kudüs'te geçirmek istedik. Bunun için bir turizm firmasıyla vizelerimizi de alarak yaklaşık 40 kişilik grupla İsrail'e gittik. Kudüs'teki ziyaretlerimizi gerçekleştirip ibadetlerimizi de yaptıktan sonra dönüş için Telaviv Havalimanı'na geldik. Buradaki ilk sorgu yerini geçtikten sonra iki sivil kişi, Ebru'nun yanına gelerek, İngilizce bilip bilmediğini sordu. Bilmediğini söyleyince 'bir şekilde hallederiz' diyerek Ebru'yu götürdüler." diye konuştu.

İsrail polisinin, Özkan'a bir iki soru sorup göndereceğini söylediğini ama daha sonra güvenliği gerekçe göstererek belki sonraki uçakla İstanbul'a geleceğini söylediklerini aktaran Ünal, şöyle konuştu:

"Arkadaşımla daha sonra irtibat kuramadım, aklın alamayacağı bir durumla karşı karşıyayız. Ellerinde hiçbir suç ve delil olmadan sanki suçluymuş gibi gözaltında tutuyorlar. Sebepsiz bir şekilde alıkoydular."

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Anahtar Kelimeler:
ebru özkan israil Melek Ünal

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