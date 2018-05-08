İsrail makamlarından ABD’nin İran ile nükleer kararına geniş destek

KUDÜS (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi kararı İsrail’de büyük memnuniyetle karşılandı.

İsrail basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesini, İsrail’in güvenliğini sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Rivlin, "ABD Başkanı tarafından verilen karar, İsrail Devleti'nin güvenliğini, bölgenin güvenliğini ve tüm özgür dünyanın güvenliğini sağlamada önemli bir adım teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer bir güce dönüşmeye çalıştığını öne süren Rivlin açıklamasında, şunları kaydetti:

“Nükleer tehdidin yanı sıra İran’ın sınırlarımız üzerinde yürüttüğü silah yarışını da bir an olsun unutmayız. Vatandaşlarımızın güvenliğini korumak için gelişmeleri yakından ve sorumlu bir şekilde takip ediyoruz."

Rivlin, İran’ın sadece İsrail’i tehdit etmediğini bilakis tüm dünyayı tehdit ettiğini iddia ederek, “bu tehlikeyle" mücadele için uluslararası baskıya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.