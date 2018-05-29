İsrail, Mavi Marmara anısına Gazze'den açılan tekneleri kuşattı

İsrail güçlerinin, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında İsrail ablukasını kırmak için Gazze limanından sembolik olarak denize açılan tekneleri kuşattığı bildirildi.
Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar Komitesi Basın Sözcüsü Ethem Ebu Silmiyye, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze limanından hareket eden teknelerin İsrail tarafından kuşatıldığını kaydetti.
Teknelerin 8 deniz milini aştığına dikkat çekilen açıklamada, "Siyonist İsrail donanmasına ait 4 hücumbot, şuanda özgürlük teknelerinin çevresini sardı. Teknelerdeki aktivistlerin hayatının tüm sorumluluğu İsrail'e aittir." denildi.
Filistinli aktivisitler, Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve İsrail saldırısı sonucu 10 şehit veren Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılı anısına Gazze limanından teknelerle denize açılmıştı.
İsrail ablukasını kırmak ve dünyaya mesaj vermek için yola çıkan teknelerde aralarında yaralı, hasta ve öğrencilerin de olduğu bir grup Filistinli aktivist bulunuyor.
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