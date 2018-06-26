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İsrail Meclisindeki Ermeni iddialarıyla ilgili yasa tasarısı geri çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 22:13 | Son Güncelleme

İsrail Meclisindeki Ermeni iddialarıyla ilgili yasa tasarısı geri çekildi

KUDÜS (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze'de 14 Mayıs'ta düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin ardından Tel Aviv ile Ankara arasında gerginliğin artmasından sonra İsrail Meclisine sunulan 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasını öngören yasa tasarının geri çekildiği bildirildi.

İsrail basınında yer alan habere göre, hem koalisyon hükümeti hem de İsrail Dışişleri Bakanlığı tasarıda yer alan "soykırım" kelimesi yerine "trajedi" veya "dehşet" kelimesinin kullanılmasını talep etti.

Ermeni iddialarıyla ilgili yasa tasarısını meclise sunan Meretz partisinin lideri Tamar Zandberg'in değişiklik talebini kabul etmeyerek bugün görüşülmesi planlanan yasa tasarını geri çektiği belirtildi.

Gazze sınırında 14 Mayıs'ta düzenlenen barışçıl gösterilerde 60 sivil Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit edilmişti.

Yaşanan katliamın ardından İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh 15 Mayıs'ta Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, Gazze sınırında 60 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 2 bin 770'ten fazla sivilin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar nedeniyle İsrail'in tutumu protesto edilerek Naeh'e bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmişti.

Bunun üzerine Naeh'in Türkiye'den ayrılarak ülkesine dönmüştü.

Yaşanan gerginliğin ardından Meretz lideri Zandberg, geçen ay Ermeni İddialarıyla ilgili yasa tasarısını meclise sunmuştu.

Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesi tasarının geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde "avantaj sağlayabileceği" gerekçesiyle İsrail Dışişleri Bakanlığı tasarının seçimlerden sonra görüşülmesini talep etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Dışişleri Bakanlığının talebini kabul etmesinin ardından Ermeni iddialarıyla ilgili yasa tasarısının görüşmesi 24 Haziran seçimlerinden sonraya ertelenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ermeni iddiaları israil Türkiye

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