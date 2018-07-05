İsrail Meclisi'ndeki milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmesine tepki

KUDÜS (AA) - Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail Meclisi'ndeki milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermesine tepki gösterdi.
Vakıflar Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, meclisteki milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermesi kınandı.
Radikal Yahudilerin İsrail güçleri eşliğinde her gün yaptığı baskınlar dahil İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçlayan her türlü uygulamasına karşı çıkıldığı belirtildi.
Açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini durdurması, uluslararası karar ve sözleşmelere bağlı kalması için müdahale etme çağrısında bulunuldu.
Netanyahu, İsrail Meclisi'ndeki milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermiş, İsrail Meclisi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen milletvekilleri için uygulanacak ayrıntılı talimatlar duyurulmuştu.
İsraillilerin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi sonucu Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalardan bu yana iki yıldır Meclis üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmiyordu.
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