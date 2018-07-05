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İsrail Meclisi'ndeki milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 22:17 | Son Güncelleme

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail Meclisi'ndeki milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermesini kınadı

KUDÜS (AA) - Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail Meclisi'ndeki milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermesine tepki gösterdi.

Vakıflar Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, meclisteki milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermesi kınandı.

Radikal Yahudilerin İsrail güçleri eşliğinde her gün yaptığı baskınlar dahil İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçlayan her türlü uygulamasına karşı çıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini durdurması, uluslararası karar ve sözleşmelere bağlı kalması için müdahale etme çağrısında bulunuldu.

Netanyahu, İsrail Meclisi'ndeki milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermiş, İsrail Meclisi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen milletvekilleri için uygulanacak ayrıntılı talimatlar duyurulmuştu.

İsraillilerin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi sonucu Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalardan bu yana iki yıldır Meclis üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmiyordu.

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Filistin israil Kudüs

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