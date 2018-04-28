İsrail ordusu Batı Şeria’da 20 Filistinliyi yaraladı

BATI ŞERİA (AA) - Filistinlilerin Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek amacıyla Batı Şeria'nın kuzeyi ve doğusundaki Kefr Kaddum, Kefr Kalil köyleri ile Eriha kentinde düzenlediği gösterilere İsrail askerlerinin gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinde 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek amacıyla Batı Şeria'nın kuzeyi ve doğusundaki Kefr Kaddum, Kefr Kalil köyleri ile Eriha kentinde düzenlenen gösterilere müdahale ettiği, olaylarda 4 kişinin gerçek mermi, 14 kişinin plastik mermiyle, iki kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı, 62 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

-3 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugünkü gösterilerde İsrail askerlerinin saldırısı sonucu yaralanan 3 Filistinli şehit oldu. Söz konusu Filistinlilerle beraber 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde şehit olanların sayısı 45'e yükseldi.