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İsrail ordusu Gazze'ye yine saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 01:32 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları Hamas'a ait iki hedefin yanı sıra Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bir tarım arazisini vurdu - İHA'lar ise El-İdare El-Medine olarak bilinen bölgeyi üç, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait bir noktayı iki füzeyle hedef aldı

GAZZE (AA) - İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yeniden hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait iki noktayı vurdu.

İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), El-İdare El-Medine olarak bilinen bölgeyi üç, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait bir noktayı iki füzeyle hedef aldı.

İsrail hava güçleri ayrıca Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bir tarım alanına saldırı düzenledi.

- İsrail saldırıyı doğruladı

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırı gerçekleştirildiğini doğruladı.

Gazze'den gelen patlama seslerinin bu saldırıdan kaynaklandığı belirtilen açıklamada, daha fazla detaya yer verilmedi.

Açıklamada, Gazze sınırının İsrail tarafındaki yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e 80 roket ve mermi atıldığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 7 noktada 35 hedefi vurmuş, Hamas ve İslami Cihad da İsrail'in Filistinliler aleyhinde işlediği suçlara yanıt olarak İsrail bölgelerine havan saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail'in son iki günde Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad'a ait bazı noktalara düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 Filistinli şehit olmuştu.

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