İsrail ordusu Golan Tepeleri’ne “Demir Kubbe” sistemi yerleştirdi

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri’ne "Demir Kubbe Savunma Sistemi"ne ait bataryalar yerleştirmeye başladığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin başta işgal altındaki Golan Tepeleri olmak üzere ülkenin kuzey bölgelerine Patriot füzeleri ile Demir Kubbe Savunma Sistemi’ne ait füze bataryaları yerleştirdiği belirtildi.
İran ile yaşanan gerilime dikkat çekilen açıklamada, kuzeyden gelebilecek muhtemel saldırılara karşı hazırlıklı olunduğu belirtilerek, kuzey bölgelerinde yaşayan vatandaşlara ordudan gelecek talimatlara uyma çağrısı yapıldı.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, ordu, "hava savunma kuvvetlerine bağlı rezerve askerler ile iç cephe savunma güçlerine bağlı askerlere” orduya katılma çağrısı yaptı.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi ilanıyla eş zamanlı olarak, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği de "bölgede yaşanan gerilim" nedeniyle bu ülkedeki vatandaşlarına Golan Tepeleri’ne gitmeme uyarısı yaptı.
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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