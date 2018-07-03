İsrail ordusu İran'a karşı özel askeri heyet kurdu

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun, İran ile mücadele etmek için özel bir heyet kurduğu ve bu heyetin başına da İsrail Ordusu Operasyonlar Birimi eski başkanı General Nitzan Alon’u atadığı bildirildi.

İsrail’in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot’un, ilk defa kurulan, İran Tehdidi ile Mücadele Projesi’nin başına General Alon’u atadığı belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun ilk defa bu şekilde bir heyet kurduğuna vurgu yapılarak, General Alon’un Genelkurmay Başkanı Eizenkot’a geçen hafta sonu gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde eşlik ettiği ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da dahil olmak üzere ABD’li üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldiği kaydedildi.

Kurulan yeni heyetin görevine ilişkin olarak haberde, Tahran yönetiminin nükleer programı ile mücadele, istihbarat toplama, İran’ın Suriye’de konumlanmasını engelleme ve ABD ile koordineli bir şekilde hareket ederek bu konumlanmanın bertaraf edilmesine yönelik planların uygulanması olarak ifade edildi.