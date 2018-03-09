İsrail ordusu Nablus'un giriş kapılarını kapattı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinin giriş kapılarını kapattığı belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, orduya bağlı birlikler, kentin güneyinde askerlere ateş açılmasının ardından Huvara, Zatera ve Deyr Şeref kapılarını kapattı.
Birliklerin, söz konusu giriş kapıları ile çevresine askeri yığınak yaptığı kaydedildi.
İbranice yayın yapan 0404 haber sitesi daha önce, Nablus'un güneyindeki Huvara beldesinde bulunan İsrail askerlerine bir araçtan ateş açıldığını, olayda can kaybı yaşanmadığını duyurmuştu.
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