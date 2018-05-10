İsrail ordusu Suriye'deki İran hedeflerini vurduğunu doğruladı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, "İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e yaklaşık 20 roket atması üzerine Suriye'deki İran hedeflerinin gece saatlerinde vurulduğunu" açıkladı.
İsrail Ordu Sözcülüğünden AA muhabirine yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Suriye'de bulunan İran güçlerine ait bir çok hedefi vurduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca Suriye topraklarından İsrail'e yönelik her saldırı girişiminden Beşşar Esed rejiminin sorumlu tutulduğu kaydedildi.
- "Eğer İran bizi yağmurla vurmaya kalkarsa biz de onları selle vururuz"
Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye'de İran'a ait hedeflerin tamamına yakınının vurulduğunu açıkladı.
Kudüs'teki bir konferansa katılan Liberman, dün İran güçleri tarafından atıldığı öne sürülen roketlerin Suriye topraklarına düştüğü ya da İsrail hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu, saldırıda İsrail tarafında can veya mal kaybı yaşanmadığını ifade etti.
"Eğer İran bizi yağmurla vurmaya kalkarsa biz de onları selle vururuz." ifadesini kullanan Liberman, İran'ın İsrail gökyüzünü tehditle kapatmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün gece saatlerinde Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket fırlattığını ileri sürmüştü.
Suriye'deki yerel kaynaklar da İsrail ordusunun gece Suriye'deki İran güçlerine ait olduğu öne sürülen bölgeleri hedef aldığını aktarmıştı.
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