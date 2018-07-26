İsrail ordusu yine Suriye'yi vurdu

KUDÜS (AA) – İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye kısmında kalan bölgesinden İsrail tarafına roket atıldığı iddiasıyla bazı noktaları vurduğu bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye tarafından atılan BM-21 tipi Grad füzelerinin Taberiyye Gölü'ne düşmesi üzerine Golan'da bazı noktalar vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Suriye’nin güneyinde yaşanan iç savaşa vurgu yapılan açıklamada, roketlerin terör örgütü DEAŞ tarafından atılmış olabileceği ima edildi.

İsrail ordusu tarafından gün içinde yapılan bir başka açıklamada, Suriye'deki çatışmalar sırasında Golan Tepeleri bölgesine iki roket düştüğü belirtilmişti.

Belirli aralıklarla egemenliğindeki topraklara Suriye'den roket atıldığını ileri süren İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla Suriye ordusuna ait noktaları hedef alıyor.

İsrail ordusu, dün de hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla Suriye sınırında Suriye ordusuna ait bir savaş uçağını vurduğunu duyurmuştu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

