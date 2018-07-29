İsrail ordusundan Gazze'deki 2 şehitle ilgili açıklama

KUDÜS (AA) - Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın bugün 2 Filistinlinin İsrail hava saldırısı sonucu şehit olduğuna ilişkin açıklamasını İsrail tarafı reddetti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Gazze'nin kuzeyinde 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgilerinin olmadığını belirterek, Hamas'ın "yalan söylediğini" iddia etti.

Olayla ilgili Hamas'ın "gerçekleri" açıklamak yerine İsrail'i "suçladığını" ve Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın "güvenilirliğini kaybettiğini" ileri süren Adraee, "Patlamanın arkasındaki gerçek nedeni ortaya çıkarması için Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na meydan okuyorum." ifadelerini kullandı.

Adraee'nin iddialarıyla ilgili Filistin tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde bir grup Filistinlinin İsrail hava saldırısının hedefi olduğunu ve 2 Filistinlinin şehit edildiğini duyurmuştu.

