İsrail ordusundan şehit gazeteci Murteca itirafı

KUDÜS (AA) – İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altındaki barışçıl eylemleri takip eden Filistinli gazeteci Yasir Murteca’nın, “İsrail askerlerine yönelik herhangi bir tehlike arz etmediği halde” katledildiğini itiraf etti.
İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, gazeteci Murteca’nın şehadetine ilişkin açtığı soruşturma kapsamında, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın “Drone ile çekim yapıyordu.” şeklindeki iddiasını yalanladı.
Haberde, İsrail ordusunun soruşturma raporunda, üzerinde “Press” (Basın) yazılı yeleğin Murteca’nın üzerinde olduğu teyit edildiği ifade edilerek, Murteca’nın İsrail ordusunun belirlediği sınır güvenlik çitlerine yaklaşma mesafesi olan 200 metreden geride, 350 metre mesafeden vurulduğu ifade edildiği kaydedildi.
Ordunun raporunda Murteca veya diğer gazetecilerin drone ile çekim yaptığına dair herhangi bir delil bulunmadığı belirtildi.
İsrail Savunma Bakanı Liberman, Murteca’nın şehadetinden sonra cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Gazeteci olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü birçok terörist, gazeteci kılığına giriyor. Ayrıca askerler için tehdit oluşturan drone ile çekim yapıyordu.” diyerek İsrail askerlerini savunmuştu.
Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip ettiği sırada 6 Nisan Cuma günü İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca şehit olmuştu.
Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 31'e yükseldi.
- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.
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